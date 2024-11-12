Кононов назвал клуб, который хочет видеть чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Я там работал, прекрасно знаю руководителей, самого главного руководителя - Сергея Галицкого. Он заслужил», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
После первого круга чемпионата России краснодарский клуб занимает первое место, набрав 37 баллов. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. В следующем матче РПЛ «быки» на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Игра пройдет 23 ноября.
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