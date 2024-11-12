Агент: «Не могу гарантировать, что Дивеев доиграет сезон в ЦСКА»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поведал об интересе к игроку со стороны других клубов.

«Интерес был и остаётся, но многое зависит от разных факторов. Могу ли гарантировать, что этот сезон Игорь доиграет в ЦСКА? Гарантировать ничего не буду», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев защищает цвета «армейского» коллектива с 2019 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2028 году.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний футболист провел 15 поединков. На счету Дивеева пять забитых мячей.