Гурцкая объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением об уходе португальца Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».
«Клуб понимает, что у Амарала нет потенциала, он не станет сильнее. Они-то знают правду. Станковича привёл не Амарал, продолжаю на этом настаивать», - поделился мыслями Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Напомним, что об отставке Амарала было объявлено 10 ноября.
После первого круга чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов. Команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидера на девять очков.
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