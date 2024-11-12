Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что петербургский «Зенит» в очередной раз станет чемпионом России.

«Я всё время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрёт» немного», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого круга петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

В рамках 16-го тура чемпионата страны «Зениту» будет противостоять «Оренбург», а «быкам» - «Химки».