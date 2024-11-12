Дьяков оценил нынешний состав «Спартака»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о составе московского «Спартака». Ранее появилась информация, что «красно-белые» могут выделить на трансферы 40-50 миллионов евро.

«Главное, чтобы деньги не были выкинуты на ветер. Заявка, что клуб хочет бороться за самые высокие места. На сегодняшний день у «Спартака» абсолютно средненький состав», - передает слова Дьякова Legalbet.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 28 баллов и находится на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом». Дерби запланировано на 23 ноября.