Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Госдуме порадовали любителей выпить пива на стадионе

11 Ноября 2024 • 22:38 Комментировать

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв дал комментарий на тему возможного возвращения продаж пива на российских стадионах. По словам Свищёва, в этом вопросе наметился некоторый прогресс.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен», - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в России запрещено продавать пиво на стадионах с 2005 года. При этом на чемпионате мира – 2018 пенный напиток продавался.

В Российской премьер-лиге на выходных завершился первый круг. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от краснодарских «быков» на один зачётный балл.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Пиво Дмитрий Свищёв ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Монако» потерял Головина - названа причина Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Родри назвал лучшего футболиста в истории Анчелотти может попрощаться с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных» Известна позиция «Реала» по возвращению Рамоса
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Тактаров рассказал о характере Холлоуэйя Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Ноября
22:38 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме порадовали любителей выпить пива на стадионе
22:38 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что телефон не «разрывается» из-за звонков по Даку
22:19 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин: «Краснодар» часто проваливает начало весны»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Слишкович – ошибка «Оренбурга», тренера взяли за то, что он красиво болтает»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «В ЦСКА не пойми что… какие-то Гуарирапа, Секу Койта, и Мусаев такой же бестолковый»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Абены из «Спартака»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Салихова предположила, кто следующим уйдёт из «Спартака»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Салихова сравнила «Спартак» с «Челси» после Абрамовича
21:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
Невероятно, но факт: команда, пропустившая меньше всех в Мелбет-Первой лиге, идёт только на четвёртом месте
21:28 · Россия. Премьер-лига
Андреев уверен, что ещё рано оценивать работу Слишковича в «Оренбурге»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Тимошенко: «Дзюба сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025
21:19 · Россия. Премьер-лига
Колыванов назвал четвёрку команд - неудачниц Премьер-лиги
21:12 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Соболев начнёт забивать»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Глебов согласился с тем, что «Ростов» - главное разочарование первого круга РПЛ
21:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов разорвать контракт с легионером слухи
20:56 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй
20:54 · Россия. Премьер-лига
Названа команда РПЛ, на которую приходит больше всего зрителей: «Спартак» - только второй
20:47 · Россия. Премьер-лига
Чанов выделил лучших игроков ЦСКА
20:35 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему «Краснодару» нельзя уходить в отрыв от «Зенита»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» случилось что-то страшное»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил, чего не хватает «Динамо»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Краснодар» играет на пределе возможностей»
Все новости