В Госдуме порадовали любителей выпить пива на стадионе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв дал комментарий на тему возможного возвращения продаж пива на российских стадионах. По словам Свищёва, в этом вопросе наметился некоторый прогресс.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен», - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в России запрещено продавать пиво на стадионах с 2005 года. При этом на чемпионате мира – 2018 пенный напиток продавался.

В Российской премьер-лиге на выходных завершился первый круг. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второй «Зенит» отстаёт от краснодарских «быков» на один зачётный балл.