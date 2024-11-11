В «Рубине» заявили, что телефон не «разрывается» из-за звонков по Даку

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба высказался по поводу, пожалуй, главной звезды команды – форварда сборной Албании Мирлинда Даку.

«Не стал бы говорить, что сейчас разрывается. В летнее трансферное окно, конечно, был интерес. Про этот интерес много говорили и писали. Он был не беспочвенный, но мы рады, что Мирлинд с нами», - говорит Дзюба телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что в текущем сезоне Даку оформил за «Рубин» во всех турнирах шесть голов и четыре ассиста. Потребовалось ему на них 15 матчей.

Правда, вот уже более месяца нападающего преследует голевая засуха. В последний раз он отличался 5 октября. Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.