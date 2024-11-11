Виталий Калешин: «Краснодар» часто проваливает начало весны»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин порассуждал о шансах «быков» на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, если «Краснодар» хорошо пройдёт весну, то у клуба большие шансы на чемпионство. «Краснодар» часто проваливает начало весны, потом начинает набирать обороты. «Зенит» этого может уже не простить», - говорит Калешин для Metaratings.

Напомним, что первый круг сезона «Краснодар» завершил на первом месте. Клуб набрал в свой актив 37 очков, ни разу не проиграв. Однако отрыв от «Зенита» со второго места – всего один балл, от третьего места южан отделяют лишь три балла таблицы.