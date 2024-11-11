Гурцкая: «Слишкович – ошибка «Оренбурга», тренера взяли за то, что он красиво болтает»

Известный агент Тимур Гурцкая высказался насчёт поражения «Оренбурга» от махачкалинского «Динамо» (1:2). По мнению Гурцкая, «горожане» ошиблись при выборе главного тренера.

«Это был показатель того, что «Оренбург» ошибся с тренером. Этот тренер хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой, как «Спартак». Он хочет отойти назад и ловить на контратаках. Но это очень легковесная команда, какая-то пушинка. Её «Динамо» Махачкала просто избила. Они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы махачкалинское «Динамо» имело такое преимущество. Они на каждом участке поля были сильнее.

Этот «Оренбург» - как команда Медиалиги. Они выходят делать шоу. А люди выходят очки брать. Если «Оренбург» быстро не признает, что Слишкович – их ошибка, то через пять туров команда будет обречена», - сказал Гурцкая в программе «Это футбол, брат!»

«Слишкович – самая очевидная отставка. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает, это изначально неправильно. У него нет истории и биографии», - добавил Гурцкая.