Пономарёв: «В ЦСКА не пойми что… какие-то Гуарирапа, Секу Койта, и Мусаев такой же бестолковый»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв пожурил игроков атаки «красно-синих», которые в последнее время мало забивают, а в недавнем матче с «Рубином» со стороны наблюдали за тем, как победу над казанцами принесли удары защитников Игоря Дивеева и Данила Кругового.

- В ЦСКА не пойми что… Какие-то Гуарирапа, Секу Койта. И Мусаев такой же бестолковый. Кошмар какой-то! Поэтому защитники и забивают. Слава богу! - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Бывший футболист ЦСКА посетовал на проблемы в игре нападающих, отметив, что проблемы в этой линии начались достаточно давно.

После первого круга команда Марко Николича идет на шестом месте.