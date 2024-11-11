Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Абены из «Спартака»

В прессе появилась информация о том, что «Спартак» может разорвать контракт с защитником Миенти Абеной. Комментарий на этот счёт дал агент 29-летнего футболиста – Менно Гренвельд.

«Нет, нет. Этого не произойдёт. Не беспокойтесь, Абена вернётся сильнее. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти - самый большой борец за «Спартак», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Миенти Абена поучаствовал в девяти матчах «Спартака» после своего летнего трансфера. Голевыми действиями на поле суринамский защитник не отмечался.

«Спартак», как известно, завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице.