Салихова предположила, кто следующим уйдёт из «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, предположила, кто следующим покинет московский клуб. Накануне было объявлено о том, что пост спортивного директора «красно-белых» оставил Томаш Амарал.

«Следующим уйдёт Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет душа в душу привозить ещё больше «Абен». Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича – тому подтверждение», - цитирует Салихову «Чемпионат».

Миенти Абена пополнил состав «Спартака» в середине августа, перебравшись из венгерского «Ференцвароша». С тех пор защитник провёл девять официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.