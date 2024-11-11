Салихова сравнила «Спартак» с «Челси» после Абрамовича

Зарема Селихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о московском клубе. По словам Салиховой, «красно-белые» напоминают ей «Челси» после ухода Романа Абрамовича.

«Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди», - цитирует Салихову «Чемпионат».

Ранее в прессе писали о том, что из-за перебора футболистов в «Челси» не хватает мест в раздевалке.

«Спартак» завершил первый круг Премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт 23 ноября – против «Локомотива».