Андреев уверен, что ещё рано оценивать работу Слишковича в «Оренбурге»

Этой осенью в «Оренбурге» случилась тренерская перестановка. Пост рулевого уральского клуба занял вместо Давида Деограсии Владимир Слишкович, бывший тренер «Спартака».

Некогда спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уверен, что результаты команды при Слишковиче оценивать рано.

«Новому тренеру нужно время, чтобы понять, кто что из себя представляет. В динамике надо работу оценивать. Тренер должен проработать какое-то время. Пройдут сборы, и вторая часть сезона будет более информативной», - уверен Андреев для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Оренбург» после первого круга – абсолютный аутсайдер РПЛ. У клуба восемь очков и 16-е место – ниже уже некуда. Единственную победу за 15 туров «Оренбург» одержал в первом туре – над «Спартаком» (2:0).