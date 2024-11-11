Тимошенко: «Дзюба сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем»

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко отметил роль Артёма Дзюбы в игре команды.

- Артём сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Подсказывает, помогает, делает все, чтобы команда выигрывала и побеждала, - заявил Тимошенко «ВсеПроСпорт».

Также Тимошенко добавил, что все его одноклубники желают старожилу отечественного футбола получить долгожданный вызов в сборную и опередить Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

В матче со «Спартаком» Тимошенко заменил Дзюбу. 25-летний игрок отметил, что его команда обязательно сделает выводы из результата той встречи (0:4).