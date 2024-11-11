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Тимошенко: «Дзюба сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем»

11 Ноября 2024 • 21:27 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Акрон

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко отметил роль Артёма Дзюбы в игре команды.

- Артём сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Подсказывает, помогает, делает все, чтобы команда выигрывала и побеждала, - заявил Тимошенко «ВсеПроСпорт».

Также Тимошенко добавил, что все его одноклубники желают старожилу отечественного футбола получить долгожданный вызов в сборную и опередить Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров.

В матче со «Спартаком» Тимошенко заменил Дзюбу. 25-летний игрок отметил, что его команда обязательно сделает выводы из результата той встречи (0:4).

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Артём Дзюба Акрон Иван Тимошенко ещё теги

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