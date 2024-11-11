Стал известен московский клуб, на который ходят меньше всего в РПЛ 2024/2025

Завершился первый круг текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. По итогам 15 туров лидером чемпионата является «Краснодар», набравший 37 очков.

В настоящий момент в РПЛ выступают четыре коллектива из Москвы, и все они имеют статус топ-клуба. В последнее время игры отечественного чемпионата далеко не всегда радуют высокой посещаемостью, но есть клубы, которые стабильно стараются собирать много зрителей — «Зенит, «Спартак», «Краснодар».

Среди московских клубов лидером по посещаемости является «Спартак», а вот команда, на которую ходят меньше всего — «Локомотив». За 15 туров домашние игры «железнодорожников» посетили 79 371 человек, в то же время выездные встречи собрали на трибунах 91 681 зрителя.