Колыванов назвал четвёрку команд - неудачниц Премьер-лиги

Экс-футболист Игорь Колыванов выделил квартет команд Премьер-лиги, которые сыграли явно ниже своих возможностей.

Ветеран на первое место поставил «Ахмат», который во многом из-за кадровых проблем провалил первый круг, а также потерял много очков на ровном месте.

- Наверное, ждали больше от «Ростова». Команда и по составу достаточно крепкая, Карпин долго работает, - приводит слова Колыванова «ВсеПроСпорт».

Также бывший форвард столичного «Динамо» считает, что «Оренбург» мог сыграть гораздо лучше. Замкнули квартет, по его версии, «Крылья Советов».

После 15 туров «Ростов» идет на восьмом месте, «Крылья» делят третье место с конца, а «Ахмат» с «Оренбургом» расположились в зоне вылета.