Колыванов: «Соболев начнёт забивать»

Новичок «Зенита» Александр Соболев не забивал и не ассистировал партнёрам по «Спартаку» и «сине-бело-голубой» команде в текущем сезоне. Тем не менее, экс-футболист Игорь Колыванов уверен, что у форварда всё получится.

- Пока ему сложно вписаться в тот футбол, который играет «Зенит». Он начнет забивать. Главное, чтобы он не сбавлял обороты. Видно, что Соболев очень сильно старается, - приводит слова Колыванова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сага по переходу Соболева в «Зенит» стала главным событием летнего трансферного окна, при этом очень многие эксперты и болельщики удивлялись желанию питерцев видеть этого игрока в своем составе.