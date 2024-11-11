Глебов согласился с тем, что «Ростов» - главное разочарование первого круга РПЛ

Хавбек и лидер «Ростова» Данил Глебов отреагировал на слова Евгения Ловчева. Ранее в телеэфире эксперт назвал донской клуб главным разочарованием первого круга сезона Российской премьер-лиги.

«Наверное, больше да, чем нет. Потому что у нас неудачные результаты, к сожалению. Может быть, не по игре, но по факту», - говорит Глебов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» по итогу 15 тура смог завершить первый круг чемпионата на восьмом месте, у клуба 17 набранных очков, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет пять баллов. В РПЛ до прошедших выходных коллектив Валерия Карпина не мог победить с первого дня осени.