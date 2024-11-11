«Спартак» готов разорвать контракт с легионером

Московский «Спартак» может расторгнуть трудовой договор с центральным защитником Миенти Абеной.

По информации Metaratings, наставник «Спартака» Деян Станкович считает, что Абена еще может пригодиться клубу, но окончательное решение по игроку будет принято в декабре на собрании.

Сообщается, что шансы на расставание с Абеной увеличатся, если у «Спартака» получится приобрести центрального защитника с российским паспортом.

Напомним, Абена перебрался в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. На покупке суринамца настоял лично Станкович.

В составе «красно-белых» 29-летний Абена сыграл в девяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.