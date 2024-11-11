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Хусаинов: «Гол «Краснодара» отменён верно. Почему Карасёв сразу не увидел фол Сперцяна?» эксклюзив

11 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать
Рубин
1:1
Краснодар

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал отмененный гол «Краснодара» в гостевом матче с «Рубином».

- Давайте разберем самый скандальный судейский эпизод в 16-м туре РПЛ?

- Вы про гол «Краснодара», который отменили?

- Да.

- Ну, какой он скандальный?! Вы-то уж не уподобляйтесь комментаторам нашим. Я вчера послушал их по ТВ. Ужас какой-то… Они сразу этот гол засчитали. Как так? 55 на 45, серые зоны какие-то…

- Тогда внимательно слушаем ваш вердикт.

- Игровой фол со стороны Сперцяна.

- Фол?

- Дело в том, что с технической стороны Сперцян выполнил подкат неправильно. При подкате ноги должны стелиться по газону. Понимаете? Причем одна стелется по траве, а вторая поджимается под попу. Почему же Карасёв сразу не увидел фол краснодарца? Позиция у него была прекрасная! В центре поля – это сразу же остановка игры. А тут краснодарец еще и успел пробить, забил. Надо было сразу же дать свисток, пресечь взятие ворот. Опять вмешался ВАР. Странно… Это же элементарный эпизод. Карасёв сразу должен был во всем разобраться без чьей-либо помощи. Желтая карточка. Отмена гола. Ну, хоть молодец, что признал свою ошибку, не засчитал.

- А ведь в комментариях люди теперь пишут, что это все происки «Зенита»…

- Тоже сначала мелькнула такая мысль, не скрою. Но видите, футбольные законы восторжествовали. Все по правилам. Это радует. Все по воле Божьей и правилам игры. Сперцян фолил в моменте отбора.

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- Тогда приведу вам короткую цитату Мурада Мусаева: «Считаю, что это чистый гол. Сперцян играет в мяч, по касательной задевает потом соперника. В Лиге чемпионов и в Англии это был бы чистый гол. Это смешно. Если бы Карасёв судил в Европе, он бы 100 из 100 таких засчитал».

- Ну, поэтому-то Карасев в Европе и не судит.

- Почему?

- Потому что сразу не разбирается в таких эпизодах и едва ошибочно не засчитал гол краснодарцев. Это, во-первых.

- А во-вторых?

- Напомните Мусаеву матч «Динамо» – «Краснодар», в котором тот же Карасёв не назначил очевиднейший пенальти в ворота «быков». Почему тренер о том эпизоде молчит? Двойные стандарты, не находите?

- В общем, ВАР помог сейчас Карасеву?

- Да, но мне непонятно, почему такой опытный арбитр сам не отменил гол? Разве такой сложный эпизод? Или он хотел всем напомнить, что ВАР тоже работает на игре?

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Сергей Карасёв Сергей Хусаинов ещё теги

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