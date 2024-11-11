Тикнизян заявил, что «Локомотив» стал семьёй

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об атмосфере внутри команды.

— Мы в «Локомотиве» стремились к тому, чтобы стать, как семья. Сейчас так и есть. От нас этого требовал тренерский штаб — объединиться, — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Игрок подчеркнул, что когда команду покидают лидеры, то для достижения результата нужно сплотиться и продолжать работать.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» провел 15 матчей, в которых набрал 34 очка. Подопечные Михаила Галактионова отстают от первой позиции всего на три балла.

Соперником «Локомотива» в следующем туре РПЛ станет «Спартак».