Названа команда РПЛ, на которую приходит больше всего зрителей: «Спартак» - только второй

В Российской премьер-лиге завершился первый круг. После пятнадцати туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из шести предыдущих сезонов, отстаёт от «быков» на одно очко, а «Локомотив» - на три.

На официальном сайте РПЛ есть статистика посещаемости, которая показывает, сколько фанатов посмотрели игры команд с трибун стадионов. На первой строчке располагается «Зенит» (337 711 человек). Второе место у «Спартака» (265 758 человек). Тройку замыкает «Краснодар» (264 784 человека).

Статистика посещаемости охватывает и домашние матчи, и гостевые.