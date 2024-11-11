Чанов выделил лучших игроков ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о лучших игроках «красно-синих» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Специалист заявил, что по итогам первого круга РПЛ лучшим в составе ЦСКА является голкипер Игорь Акинфеев, а после него идет защитник Игорь Дивеев.

— Обляков подтвердил свой статус игрока середины поля. И само собой Файзуллаев. Аббос — это отдельная песня, — цитирует Чанова «Чемпионат».

Первый круг чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 27 очков в 15 играх.

В следующем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле «Ростов».