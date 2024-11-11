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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов выделил лучших игроков ЦСКА

11 Ноября 2024 • 20:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
23.11 14:15

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о лучших игроках «красно-синих» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Специалист заявил, что по итогам первого круга РПЛ лучшим в составе ЦСКА является голкипер Игорь Акинфеев, а после него идет защитник Игорь Дивеев.

— Обляков подтвердил свой статус игрока середины поля. И само собой Файзуллаев. Аббос — это отдельная песня, — цитирует Чанова «Чемпионат».

Первый круг чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 27 очков в 15 играх.

В следующем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Иван Обляков Игорь Дивеев Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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