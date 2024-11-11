Юран рассказал, хотел ли возглавить «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран признался, что хотел бы попробовать свои силы на посту главного тренера «красно-белых».

Юран заявил, что у него есть цель взобраться на вершину в тренерской карьере.

— Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России, — приводит слова Юрана портал «РБ Спорт».

Тренер отметил, что играл в «Спартаке», поэтому понимает, как важно радовать болельщиков.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Деян Станкович. Под руководством сербского специалиста «красно-белые» заняли пятое место по итогам первого круга в РПЛ.