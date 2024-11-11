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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»

11 Ноября 2024 • 20:26 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

Эксперт считает, что золотые медали заберет «Зенит», вторым станет «Краснодар», а вот бронзу разыграют между собой «Локомотив» и «Динамо».

— Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой, — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, первый круг Российской премьер-лиги выиграл «Краснодар», набравший 37 очков. Вторую позицию занял «Зенит» (36 баллов), а замкнул тройку «Локомотив» (34).

Вторая часть текущего сезона стартует 22 ноября матчем между «Рубином» и «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
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