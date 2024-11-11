Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великий «Спартак» снова будет пятым»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

Эксперт считает, что золотые медали заберет «Зенит», вторым станет «Краснодар», а вот бронзу разыграют между собой «Локомотив» и «Динамо».

— Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой, — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, первый круг Российской премьер-лиги выиграл «Краснодар», набравший 37 очков. Вторую позицию занял «Зенит» (36 баллов), а замкнул тройку «Локомотив» (34).

Вторая часть текущего сезона стартует 22 ноября матчем между «Рубином» и «Акроном».