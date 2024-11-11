Мостовой объяснил, почему «Краснодару» нельзя уходить в отрыв от «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием об участии «Краснодара» в чемпионской гонке.

— «Краснодару» противопоказано отрываться от «Зенита» в турнирной таблице — сразу начинают трястись, — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Эксперт считает, что это нормальная ситуация, так как у «Зенита» намного больше опыта, именно по этой причине команда Сергея Семака стала чемпионом в прошлом сезоне.

10 ноября завершилась первая половина чемпионата России, которую выиграл «Краснодар». В 15 турах «быки» заработали 37 баллов и сейчас опережают идущий на второй строчке «Зенит» на одно очко.