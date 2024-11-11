Мор: «Не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» случилось что-то страшное»

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о потере очков «Краснодаром» в рамках 15 тура Российской премьер-лиги. «Быки» на выезде потеряли очки в поединке с казанским «Рубином» (1:1).

«Редко бывает, чтобы команда всё выигрывала и ничего не проигрывала. А «Рубин» — серьёзный соперник, обыграть эту команду не так просто. Не считаю, у «быков» произошло что-то страшное. Довольно запланированная потеря очков, и один балл всё равно взяли. «Краснодар» не дрогнет», - приводит слова Мора «Чемпионат».

Напомним, что осечка не сбросила «Краснодар» с первого места. Однако отрыв от второго места уменьшился до одного балла. Отставание от третьего места – всего три очка.