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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов объяснил, чего не хватает «Динамо»

11 Ноября 2024 • 19:52 Комментировать
Факел
...
Динамо Москва
24.11 16:30

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, по итогам сезона «Динамо» должно оказаться в тройке сильнейших.

— У них неплохой состав, есть инфраструктура, которая позволяет бороться за чемпионство. Не хватает стабильности и четкости игры в обороны, — цитирует Семшова «Чемпионат».

Семшов считает, что если «Динамо» сможет улучшить игру в обороне, то у команды будет больше шансов на успех.

Первую часть текущего сезона чемпионата России подопечные Марцела Лички завершили на четвертом месте, сумев набрать 30 баллов. Отставание от третьей позиции составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва

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