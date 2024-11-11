Семшов объяснил, чего не хватает «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, по итогам сезона «Динамо» должно оказаться в тройке сильнейших.

— У них неплохой состав, есть инфраструктура, которая позволяет бороться за чемпионство. Не хватает стабильности и четкости игры в обороны, — цитирует Семшова «Чемпионат».

Семшов считает, что если «Динамо» сможет улучшить игру в обороне, то у команды будет больше шансов на успех.

Первую часть текущего сезона чемпионата России подопечные Марцела Лички завершили на четвертом месте, сумев набрать 30 баллов. Отставание от третьей позиции составляет четыре очка.