Ловчев: «Краснодар» играет на пределе возможностей»

Бывший спартаковец и футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил, что «Краснодар» прямо сейчас играет на пределе своих возможностей.

«Сейчас «Краснодар» играет на пределе возможностей. В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли — результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два игрока игру определяют», - приводит слова Ловчева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «быки» по итогу первого круга Российской премьер-лиги финишировали лидерами. Ни в одном из 15 матчей «Краснодар» не проиграл – 11 побед и четыре ничьих, 37 набранных очков. Однако отрыв от «Зенита» - всего лишь один балл.