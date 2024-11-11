«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах столичного клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— «Спартак» в этом сезоне претендует лишь на третье место. Чемпионство, конечно, исключено, — приводит слова Гладилина Metaratings.

Специалист заявил, что для достижения чемпионского титула «Спартак» должен показывать сверхигру в каждом поединке, а также «красно-белым» придется рассчитывать на ошибки соперников.

По итогам 15 туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 28 зачетных баллов. Отставание «красно-белых» от лидера составляет девять очков.