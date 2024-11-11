Кисляк и Лукин из ЦСКА покинули молодёжную сборную России

Игроки московского ЦСКА Матвей Кисляк и Матвей Лукин покинули расположение молодёжной сборной России. Об этом сообщил рулевой команды Иван Шабаров.

«Лукин и Кисляк действительно не поедут. У них есть проблемы со здоровьем. Если в клубе игрок получает травму, то потом нужно, чтобы это подтвердилось и в сборной. В этот раз подтвердилось», - докладывает Шабаров для телеканала «Матч ТВ».

Молодёжная сборная России в ноябрьский сбор проведёт три матча в далёкой Бразилии. Соперниками команды станут молодёжные команды «Флуминенсе» и «Ботафого». Также соперником молодых российских футболистов будет клуб «Сан‑Кристован».