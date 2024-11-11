Наумов назвал реальную стоимость Батракова

Футбольный функционер Николай Наумов поделился мнением о текущей трансферной стоимости хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 19-летнего Батракова составляет пять миллионов евро.

По мнению Наумова, пять миллионов — это слишком маленькая сумма за такого игрока.

«С учетом его перспективности и больших возможностей, которые, я уверен, еще полностью не раскрыты. Я верю, это должна быть сумма порядка 20-25 миллионов, не меньше», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Батраков появился на поле в 14 встречах РПЛ, в которых забил десять мячей и стал автором шести результативных передач.