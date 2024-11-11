Агент оценил игру Ненахова за «Локомотив»

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Максимом Ненаховым, дал комментарий по поводу выступлений игрока в нынешнем сезоне.

«Максим играет за «Локомотив» стабильно, принимает участие в каждом матче. И этот сезон он проводит на высоком, хорошем уровне для себя. Почему не вызвали в сборную? Это вопрос точно не ко мне», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Максим Ненахов поучаствовал в 22 матчах «Локомотива» в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями 25-летний футболист не отмечался.

«Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на три зачётных балла.