Агент Сафонов: «Разрыв между шестым и седьмым местами в РПЛ говорит об уровне команд»

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал сегодняшний разрыв между командами, идущими в РПЛ на шестом и седьмом местах. Он составляет восемь очков.

«Это говорит об уровне команд, такая действительность. Впереди накалённая борьба за тройку и за выживание. Проходных игр в РПЛ не будет, все будут биться за каждое очко», - говорит Сафонов Metaratings.

Напомним, что шестое место в Премьер-лиге занимает столичный ЦСКА под руководством Марко Николича. У «армейцев» набрано 27 баллов. На седьмом месте в таблице разместился казанский «Рубин». Клуб после первого круга располагает 19 набранными баллами.