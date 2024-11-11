Агент Сафонов рассказал, почему «Акрон» будет играть в стыковых матчах

Известный футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал об «Акроне». По его мнению, клуб из Самарской области будет играть в стыковых матчах по итогу 30 туров сезона Российской премьер-лиги.

«Они будут в стыковых матчах играть. Для них Дзюба сейчас полкоманды, как на поле, так и в раздевалке. Им очень рано радоваться, они пропускают очень много голов», - говорит Сафонов для Metaratings.

Напомним, что «Акрон» по итогу прошедших 15 туров Премьер-лиги разместился в середине таблицы на девятом месте. У клуба 16 очков, отрыв от зоны вылета – семь баллов, а от зоны стыковых матчей – четыре балла.