Лапочкин поддержал повышение зарплат судей в России

Известный в прошлом арбитр Сергей Лапочкин поддержал идею повышения зарплат футбольных судей в России.

«Я за всё хорошее и против всего плохого, поэтому, конечно же, поддерживаю идею увеличения зарплат и гонораров арбитрам. Чем больше, тем лучше. Эта крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться», - цитирует Лапочкина «Спорт-Экспресс».

Лапочкин указал на то, что футболисты, тренеры и функционеры в России зарабатывают хорошие деньги. По словам Лапочкина, судьи должны соответствовать уровню заработных плат в футболе.

Стоит отметить, что вопросы судейства остаются горячо обсуждаемыми в российском футболе. Чуть ли не после каждого тура разворачиваются споры по тем или иным моментам.