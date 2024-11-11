Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Виталий Дьяков оценил нынешний состав «красно-белых». По мнению эксперта, у столичного клуба достаточно средний состав для РПЛ.

— Нужен нападающий и фланговый нападающий. Тот же Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление. Да, Угальде хорош в этом сезоне, но нужна вариативность, — приводит слова Дьякова Legalbet.

Эксперт добавил, что если «Спартак» действительно готов потратить зимой 50 миллионов евро на трансферы, то это круто для клуба, но эти средства можно было бы вложить в свою академию на развитие молодежи.

«Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 28 баллов.