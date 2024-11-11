Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «красно-белых».

Эксперт заявил, что работу Станковича нельзя оценивать отрицательно.

— Были хорошие игры, хорошие моменты, вообще хорошего было гораздо больше, чем плохого. Поэтому если по пятибалльной шкале, то оценил бы его работу на три с плюсом, — приводит слова Кечинова портал «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть текущего сезона Российской премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице. За 15 матчей столичный клуб заработал 28 очков.

Соперником «Спартака» в следующем туре станет «Локомотив». Дерби пройдет 23 ноября, начало — в 18:00 по мск.