В «Зените» рассказали, когда можно оценить игру Соболева

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда следует подвести оценку игре новичка Александра Соболева за клуб из Северной столицы.

«Все оценки его игры — во время перерыва. Во время зимней паузы», — приводит слова Медведвева портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Соболев пополнил «Зенит» в конце минувшего трансферного окна. Предыдущим клубом Александра был московский «Спартак», принципиальный соперник действующего чемпиона России.

В «Зените» Соболев забил пока что всего два гола, оба – в рамках Кубка России, сначала «Акрону», а после – «Ахмату».