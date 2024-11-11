Газизов: «Волк должен накрыть поляну, мы ждём»

Накануне стало известно о вызове на ноябрьский сбор сборной России голкипера Давида Волка из махачкалинского «Динамо». По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, теперь футболист должен проставиться.

«Я думаю, что Волк должен накрыть поляну по поводу своего вызова в сборную, мы ждём. Мы очень гордимся, что уже второй наш футболист вызван в состав национальной сборной», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграет против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Первая игра пройдёт в Краснодаре, а вторая – в Волгограде.