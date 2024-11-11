Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Волк должен накрыть поляну, мы ждём»

11 Ноября 2024 • 18:12 Комментировать

Накануне стало известно о вызове на ноябрьский сбор сборной России голкипера Давида Волка из махачкалинского «Динамо». По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, теперь футболист должен проставиться.

«Я думаю, что Волк должен накрыть поляну по поводу своего вызова в сборную, мы ждём. Мы очень гордимся, что уже второй наш футболист вызван в состав национальной сборной», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграет против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Первая игра пройдёт в Краснодаре, а вторая – в Волгограде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динамо Махачкала Шамиль Газизов Давид Волк ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели «Монако» потерял Головина - названа причина Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Тактаров рассказал о характере Холлоуэйя Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Ноября
19:31 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Краснодар» играет на пределе возможностей»
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» претендует лишь на третье место» — Гладилин
19:27 · Россия. Премьер-лига
Кисляк и Лукин из ЦСКА покинули молодёжную сборную России
19:15 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал реальную стоимость Батракова
19:14 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил игру Ненахова за «Локомотив»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Разрыв между шестым и седьмым местами в РПЛ говорит об уровне команд»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов рассказал, почему «Акрон» будет играть в стыковых матчах
18:53 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин поддержал повышение зарплат судей в России
18:44 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил работу Станковича в «Спартаке» на три с плюсом
18:26 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, когда можно оценить игру Соболева
18:12 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Волк должен накрыть поляну, мы ждём»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова
18:05 · Россия. Премьер-лига
Глава РФС Дюков встретился с президентом УЕФА
18:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может пригласить спортивного директора ЦСКА слухи
17:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков дал оценку игре «Спартака»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Колыванов заявил, что у московского «Динамо» нет лидера
17:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство
17:29 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о возвращении России в европейский футбол
17:25 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал лучшего игрока московского «Спартака» в первом круге, это не Барко
17:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: Продление Кордобы — это отличная работа «Краснодара»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Фильцов назвал двух лучших игроков «Краснодара» прямо сейчас
16:56 · Россия. Премьер-лига
Радченко объяснил, почему Барриос – лучший в «Зените» в первой половине сезона
16:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался об отменённом голе «Краснодара»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Максименко признался, что скучает по Промесу
Все новости