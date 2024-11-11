Тикнизян ответил, есть ли лидерские качества у Батракова

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о лидерских качествах атакующего полузащитника команды Алексея Батракова.

Тикнизян заявил, что в «Локомотиве» каждый футболист является лидером, все хотят быть лучшими, но в текущем сезоне больше всех выделяется Батраков.

— Если бы у него не было ментальных лидерских качеств, он бы не играл столь ярко, — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

В нынешней кампании 19-летний Батраков забил уже десять голов и сделал шесть результативных передач в 14 встречах Российской премьер-лиги.

После 15 туров «Локомотив» идет на третьей строчке в чемпионате России, набрав 34 очка.