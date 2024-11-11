Московский «Спартак» не рассматривает Андрея Мовсесьяна на пост спортивного директора клуба. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщалось, что спортивный директор ЦСКА может занять аналогичный пост в структуре «Спартака» после того, как «красно-белых» покинул Томаш Амарал.

«В клубе есть широкий список кандидатов, однако Мовсесьяна там нет», - отмечает наш источник.

Напомним, что Амарал был спортивным директором «Спартака» менее года. При нём был уволен Гильермо Абаскаль ближе к концовке прошлого сезона, летом клуб возглавил серб Деян Станкович.

В турнирной таблице в текущем сезоне по итогу 15 туров «Спартак» идёт на пятом месте