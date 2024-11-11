Глава РФС Дюков встретился с президентом УЕФА

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, провёл встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином. Произошло это на праздновании 90-летия федерации футбола Кипра, куда Дюков был приглашён. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Дюков и Чеферин в неформальной обстановке обсудили разные вопросы, в частности перспективы сборной России и клубов Российской премьер-лиги на международной арене.

Как известно, российские клубы и сборные уже больше двух с половиной лет не могут участвовать в официальных международных соревнованиях. Дело в том, что Российский футбольный союз находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.