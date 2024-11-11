Московский «Спартак» может пригласить на освободившийся пост спортивного директора человека из другого столичного клуба Российской премьер-лиги.

По информации Legalbet, руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру Андрея Мовсесьяна, занимающего аналогичную должность в структуре столичного ЦСКА.

Напомним, что в минувшие выходные «Спартак» покинул португальский спортивный директор Томаш Амарал. Он не проработал в столичном клубе и одного года на должности.

«Спартак» по итогу прошедших 15 туров сезона РПЛ под руководством Деяна Станковича занимает пятое место.