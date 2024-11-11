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Колосков дал оценку игре «Спартака»

11 Ноября 2024 • 17:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием об игре столичного «Спартака».

— «Спартак» играет эпизодически. На него то приятно смотреть, то нет. «Спартак» еще ищет свою игру, он ее не нашел, — приводит слова Колоскова Metaratings.

По итогам 15 сыгранных матчей «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 28 зачетных баллов.

Напомним, в минувшем туре «красно-белые» разгромили на своем поле «Акрон» (4:0). Следующим соперником столичного клуба станет «Локомотив». Игра между командами запланирована на 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков

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