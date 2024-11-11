Колыванов заявил, что у московского «Динамо» нет лидера

Игорь Колыванов порассуждал о недостатке московского «Динамо». По его мнению, у «бело-голубых» нет яркого лидера.

«Нет ярко выраженного лидера, который тащил бы «Динамо» за собой. От Тюкавина ждали большего — его лихорадит. Стабильны Нгамалё и Чавес, но мексиканец может и лучше играть. Бителло – яркий игрок с серьёзной травмой. Бразилец Артур вообще мало забивает», - делится Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, что «Динамо» в турнирной таблице РПЛ после первого круга идёт на четвёртом месте, у клуба 30 набранных очков. Отставание от первого места составляет семь баллов, а отставание от третьего – четыре балла.