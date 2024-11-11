Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство в этом розыгрыше РПЛ.

— На мой взгляд, «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ. Сейчас пока рано говорить о борьбе за чемпионство, потому что впереди зимняя пауза, — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

10 ноября завершился первый круг Российской премьер-лиги, по итогам которого «Спартак» стал пятым в таблице. В 15 играх подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков, отстав от лидирующего «Краснодара» на девять баллов.

В 16-м туре РПЛ «красно-белые» сыграют у себя дома с «Локомотивом».