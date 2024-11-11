Алаев высказался о возвращении России в европейский футбол

Российский футбольный союз уже больше двух с половиной лет находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Когда эти санкции могут быть сняты или смягчены, пока сказать сложно. Комментарий на эту тему дал Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги.

«Наше возвращение в Европу – очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадём», - цитирует Алаева «РБ Спорт».

Стоит сказать, что сборная России в условиях санкций может проводить только товарищеские матчи. В этом месяце команда Валерия Карпина сыграет на своих полях против Брунея (15 ноября в Краснодаре) и Сирии (19 ноября в Волгограде).