Червиченко назвал лучшего игрока московского «Спартака» в первом круге, это не Барко

Бывший топ-менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал лучшего игрока «красно-белых» по итогу прошедших 15 туров Российской премьер-лиги.

«Александр Максименко — лучший игрок «Спартака» после 15 туров. Он самый надёжный, стабильный футболист. Понимаешь, что от него ждать», - рассуждает Червиченко для Legalbet.

Напомним, что «Спартак» ушёл на второй круг разгромом тольяттинского «Акрона» всухую (4:0). В турнирной таблице у москвичей пятое место и 28 очков. Отставание от третьего места пока что выглядит внушительно – шесть очков оно составляет, а от первого – девять.